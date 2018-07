Ce jeudi après-midi se tenait à Montpellier une conférence de presse en présence du Maire de la ville héraultaise Philippe Saurel, accompagné de Laurent et Olivier Nicollin. A cette occasion, le Maire a confirmé que le MHSC disposerait bien d’un nouveau stade baptisé Louis Nicollin. « J’ai promis à Louis Nicollin que nous ferions un nouveau stade et je me suis engagé ensuite à ce qu’il porte son nom car il le mérite tellement, » a ainsi confié Saurel.

Cette nouvelle enceinte disposerait d’une capacité d’accueil estimée à 30 000 places et s’appuierait sur un financement public/privé. Le nouveau stade intégrerait un complexe sportif dont le coût est évalué à 200 millions d’euros. La livraison de la nouvelle enceinte est prévue pour la saison 2022/2023. Le Groupe Nicollin, le MHSC et ses partenaires financeront majoritairement le projet. La collectivité participera à hauteur de 30% ont précisé les différents protagonistes de cette conférence de presse.