Montpellier veut recruter un attaquant cet hiver pour épauler Andy Delort. Selon Midi Libre, le club héraultais tient une liste de trois noms dont fait partie Roger Assalé (26 ans). Evoluant aux Young Boys de Berne depuis l’été 2017, l’Ivoirien est l’un des buteurs en série du club suisse. Il a inscrit 12 buts en championnat lors de la saison 2017/2018, 9 réalisations la saison précédente et pointe actuellement à 4 unités en 13 matchs.

Autre point important, l’ex-joueur du Tout Puissant Mazembe dispose d’une grande expérience. L’international ivoirien compte une dizaine de matchs avec sa sélection, avec qui il a remporté la CAN en 2015. De plus, entre Ligue des Champions et Ligue Europa, l’attaquant a disputé 22 rencontres européennes, pour 8 buts marqués. Actuel neuvième de Ligue 1 avec 27 points, Montpellier n’est qu’à 4 points du LOSC, quatrième, qui occupe la place qualificative pour la Ligue Europa. Roger Assalé pourrait être un atout indéniable pour la deuxième partie de saison des Héraultais. Affaire à suivre.