Morgan Sanson est titulaire avec l’Olympique de Marseille cette année sous les ordres de Villas-Boas. L’objectif de l’OM est annoncé, c’est le podium et donc une qualification pour la prochaine Ligue des Champions.

« C’est clair, j’y pense même pas de pas jouer la Ligue des Champions avec l’OM. On y croit, on a les armes, on a un groupe plus réduit que les excercices précédents. On va faire le maximum pour être dans les trois premiers », a expliqué le milieu de terrain en conférence de presse ce jeudi.

