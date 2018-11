Actuellement sous contrat avec Manchester United jusqu’en juin 2019, Anthony Martial n’est pas certain de rester la saison prochaine, alors que le dossier de sa prolongation fait beaucoup parler. En attendant, l’attaquant français, en difficulté en début de saison, a retrouvé des couleurs ces dernières semaines.

Titulaire lors de quatre des cinq matches de son club en octobre, l’ancien Monégasque a trouvé le chemin des filets à quatre reprises. De belles performances qui lui valent aujourd’hui le titre du meilleur joueur de Manchester United pour le mois d’octobre. Une récompense que le joueur de 22 ans qu’il avait déjà gagné à cinq reprises.

A sixth #MUFC POTM award for @AnthonyMartial - let's have your messages of congrats ! pic.twitter.com/MlP4wdv7r1

— Manchester United (@ManUtd) 1 novembre 2018