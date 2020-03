Victorieux du derby de Manchester (2-0), les Red Devils en profitent pour grimper à la cinquième place du classement. Un succès qui s’est dessiné notamment grâce à une réalisation d’Anthony Martial. L’attaquant français en a profité pour inscrire son seizième but toutes compétitions confondues cette saison.

L’ancien Monégasque a réalisé une autre performance en marquant à Old Trafford face à Manchester City : marquer dans les deux confrontations face à City dans la même saison. Une première depuis un certain Cristiano Ronaldo. CR7 avait réalisé cette prouesse lors de la saison 2006-2007. Une performance qui permet à Anthony Martial d’entrer encore un peu plus dans l’histoire de Manchester United.