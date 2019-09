La septième journée de Premier League s’achève ce lundi soir avec un choc en deux formations du Big Six. Manchester United accueille Arsenal pour un match sous haute tension.

A domicile, Ole Gunnar Solskjaer organise son équipe dans un 4-2-3-1 avec David De Gea dans les buts. Devant lui, Axel Tuanzebe, Harry Maguire, Victor Lindelöf et Ashley Young prennent place en défense. Le double pivot est assuré par Paul Pogba et Scott McTominay. Enfin, Daniel James, Andreas Perreira et Jesse Lingard soutiennent Marcus Rashford en attaque.

De son côté, Arsenal privilégie un 4-3-3 où Bernd Leno sera le dernier rempart. Le gardien allemand peut compter sur une arrière garde composée de Calum Chambers, Sokratis Paspathopoulos, David Luiz et Sead Kolasinac. Granit Xhaka est aligné en sentinelle derrière Lucas Torreira et Mattéo Guendouzi. Enfin, Nicolas Pépé, Pierre-Emerick Aubameyang et Bukayo Saka sont positionnés en attaque.

Les compositions :

Manchester United : De Gea - Tuanzebe, Maguire, Lindelöf, Young - Pogba, McTominay - Pereira, Lingard, James - Rashford

Arsenal : Leno - Chambers, Sokratis, Luiz, Kolasinac - Torreira, Xhaka, Guendouzi - Pépé, Aubameyang, Saka

