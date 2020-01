Ce matin, Skysports annonçait qu’Ahsley Young, 34 ans, faisait l’objet d’une proposition de prolongation de contrat d’un an de la part de son club, Manchester United. Une belle marque de confiance, après 9 ans passés au club. Sauf qu’il s’agit aussi de repousser les assauts de l’Inter Milan, qui souhaite recruter celui qui est devenu défenseur latéral au fil des années.

Or, d’après les dernières informations de Sky Italia, Young a fait son choix : il veut rejoindre le club italien et son entraîneur Antonio Conte, qui voulait déjà le recruter lorsqu’il était sur le banc de Chelsea. Young aurait même fait part à son coach Ole Gunnar Solskjaer de sa volonté de rallier l’Italie en janvier et lui aurait même demandé de ne plus jouer en attendant que son transfert se fasse. Ashley Young sera libre en juin prochain et est donc en position favorable. Affaire à suivre.