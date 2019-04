Opposé à Manchester United ce mercredi soir dans le cadre des quarts de finale aller de Ligue des Champions, le FC Barcelone a pris une option pour la qualification pour le dernier carré grâce à une victoire 1-0 sur la pelouse d’Old Trafford. Après la rencontre, Sergio Busquets est revenu sur la performance des Blaugranas au micro de RMC Sport.

« C’est un résultat positif ! On savait que ça serait difficile, c’est une équipe très forte, puissante, ils sont plus grands que nous dans les duels. On a eu la possession et ils n’ont pas eu d’occasion franche. (...) Ils ont été bons dans les duels, c’était très dur physiquement mais en deuxième période, on a eu davantage la possession. On savait que ça serait dur mais nous sommes contents », a lâché le milieu espagnol.