Présent à Manchester United depuis 2014, Daley Blind n’entre plus dans les plans de José Mourinho et a été placé sur la liste des transferts par les Red Devils. Et selon Skysports, l’Ajax Amsterdam est sur les rangs pour rapatrier son ancien joueur dès cette année.

Joueur polyvalent, pouvant jouer en défense centrale, à gauche ou au milieu de terrain, l’international néerlandais (54 sélections, 2 buts) pourrait retourner dans son ancien club. Auteur de seulement 17 matchs toutes compétitions confondues avec United cette saison (1 but, 2 passes décisives), son objectif est de retrouver du temps de jeu.