Qui dit fin de saison, dit ouverture du marché des transferts. Manchester United compte bien profiter de cette période pour accueillir des renforts et se débarrasser de ses indésirables. Comme le rapporte The Times, Daley Blind et Matteo Darmian sont invités à se trouver un nouveau point de chute l’été venu.

Tous les deux sous contrats jusqu’en 2019, les dirigeants des Red Devils souhaitent s’en séparer lors du prochain mercato estival pour récupérer une partie de leurs investissements. L’international néerlandais veut rallier l’AS Roma et sera disponible pour un peu plus de 10 M€. Pour l’international italien, la Juventus suivrait la situation du joueur de près. Manchester United attend une offre similaire. A suivre.