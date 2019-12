Depuis plusieurs semaines, Erling Braut Håland (19 ans) est annoncé avec insistance du côté de Manchester United. Alors qu’Ole Gunnar Solskjær a déjà eu l’attaquant sous ses ordres lorsqu’il dirigeait Molde FK, les Red Devils aimeraient s’attacher les services de la nouvelle pépite qui affole l’Europe depuis ses prestations convaincantes en Ligue des Champions avec le RB Salzbourg (8 buts en 6 matches). Dimitar Berbatov, ancien joueur du club mancunien, estime que les pensionnaires d’Old Trafford doivent continuer de miser sur des éléments comme Anthony Martial (24 ans) ou encore Marcus Rashford (22 ans).

« J’ai déjà dit à plusieurs reprises que Martial et Rashford sont, pour moi, les deux principaux attaquants que United doit garder. Haaland est bon et il est encore jeune. Il se développe et peut-être peut-il être encore meilleur. Mais Martial et Rashford ont tellement de talent, juge l’ancien numéro 9 à Sky Sports. J’ai joué avec Martial à Monaco, je sais à quel point il peut être bon. Il faut les encourager, leur montrer la façon de faire et alors ils seront fantastiques. »