Le passage d’Alexis Sanchez (30 ans) à Manchester United n’aura pas laissé un souvenir impérissable aux supporters des Red Devils. Entre pépins physiques et prestations décevantes, l’international chilien n’est jamais parvenu à s’imposer sous le maillot de United. L’intéressé espère donc rebondir à l’Inter Milan où il est prêté cette saison. Dans une interview accordée au Telegraph, José Mourinho a tenté d’expliquer le malaise Sanchez à Manchester. Et selon le Special One, Alexis Sanchez n’était pas épanoui à Old Trafford.

« Sanchez... Je ne l’ai pas senti heureux. Et je pense que dans tous les métiers que vous faites, lorsque vous n’êtes pas heureux, il n’est pas facile de s’épanouir à tous les niveaux. Peut-être que je me trompe. Peut-être que c’était moi qui n’étais pas capable de l’accompagner et d’obtenir le meilleur de lui. En tant que manager vous avez parfois la capacité de tirer le meilleur des joueurs, et parfois vous n’y arrivez pas. Mais la réalité, c’est que j’ai toujours ressenti qu’il était un homme triste. Probablement qu’en Italie, il va récupérer sa joie de vivre », a ainsi commenté le technicien portugais.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10