Et si Laurent Blanc atterrissait bel et bien sur le banc de Manchester United ? Selon Skysports, l’entraîneur français fait bien partie des noms considérés par les dirigeants mancuniens. Rappelons que Blanc, âgé de 53 ans, a évolué deux ans chez les Red Devils entre 2001 et 2003 (il y a terminé sa carrière de jouer sur un titre de champion d’Angleterre).

Directement annoncé parmi les candidats possibles par plusieurs médias anglais, qui ont bien noté qu’il était immédiatement disponible, l’ancien défenseur central peut donc y croire, si jamais le poste l’intéresse de son côté. On peut donc potentiellement imaginer un Manchester United-PSG avec l’ex-entraîneur du PSG sur le banc anglais, alors qu’il avait été limogé du PSG après trois saisons, notamment en raison de résultats européens jugés décevants.

Laurent Blanc is being considered by the @ManUtd board as they search for the man to replace Jose Mourinho until the end of the season, Sky Sports News has learnt.

Follow updates and reaction after Jose Mourinho is sacked as @ManUtd manager here : https://t.co/kouvEuOFMj pic.twitter.com/BNfpLKHOu7

— Sky Sports News (@SkySportsNews) 18 décembre 2018