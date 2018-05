Victime d’une blessure à la cheville, Romelu Lukaku ne participera aux deux dernières rencontres de Manchester United en Premier League. L’attaquant belge manquera ainsi le déplacement à West Ham et la réception de Watford.

Néanmoins, la participation de l’ancien Blues pour la finale de la FA Cup contre Chelsea n’est pas impossible. Ses rêves de participer à la prochaine Coupe du monde sont également intacts.

The boss tells reporters that @RomeluLukaku9 will miss #MUFC's matches against West Ham and Watford, but could be available for the #EmiratesFACup final.

— Manchester United (@ManUtd) 9 mai 2018