Dans le cadre des 8es de finale de l’EFL Cup, Manchester United se déplaçait à Stamford Bridge pour affronter Chelsea. Et les Red Devils s’en sont remis à Marcus Rashford, auteur d’un doublé, pour arracher une qualification (1-2). Mais le geste de la soirée restera le coup franc de l’international anglais (36 sélections, 8 buts). Placé plein axe à 30 mètres des buts, l’attaquant a envoyé un missile en pleine lucarne que n’aurait pas renié un certain Cristiano Ronaldo. Après la rencontre, le joueur de 21 ans est revenu sur son geste qui a donné la victoire à son équipe.

« Pour être honnête, ce sont les C****. Lorsque je m’entraîne à tirer, il y a ce mouvement de haut en bas et le ballon peut aller n’importe où. Heureusement, aujourd’hui, il est allé dans la lucarne, raconte le principal intéressé par des propos rapportés par The Mirror. C’est une soirée positive. Le début de saison n’était pas exactement ce à quoi nous nous attendions, mais nous devons nous en sortir et retenir la victoire. »