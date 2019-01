Selon le Sun, Marcus Rashford n’a aucune intention de changer d’horizons lors du mercato hivernal. Le média britannique explique ainsi que la jeune star mancunienne va recaler le Real Madrid, qui serait récemment venu aux nouvelles. Le joueur formé à l’académie des Red Devils semblait même ouvert à un départ...

Et pour cause, il n’était pas satisfait de la façon dont José Mourinho l’utilisait. Mais l’arrivée d’Ole Gunnar Solskjaer aurait tout changé, et après avoir retrouvé ses sensations sous les ordres du Norvégien, l’attaquant de 21 ans serait convaincu à 100% de rester.