Le milieu belge de Manchester United, Marouane Fellaini, pourrait bientôt quitter le club mancunien, et peut-être même l’Angleterre. Peu utilisé par Ole Gunnar Solskjær depuis l’arrivée du Norvégien sur le banc des Red Devils, avec seulement 31 minutes de jouées, il devrait bientôt faire ses valises pour une autre équipe. Et The Daily Mirror révèle que Manchester United serait disposé à laisser partir le Belge contre un chèque de 15 M£ (environ 17 M€), alors qu’il était arrivé d’Everton pour 32,4 M€ en 2013.

Malgré la prolongation de contrat de deux ans de Fellaini l’été dernier, qui le lie jusqu’en 2020 au club macunien, il devrait partir en janvier. L’AC Milan, le FC Porto et le Guangzhou Evergrande (Chine) se sont positionnés pour faire venir le milieu de terrain.