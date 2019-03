Opposé à Southampton ce samedi dans le cadre de la 29e journée de Premier League, Manchester United s’est fait peur à Old Trafford mais s’est finalement imposé (3-2). Une victoire qui fait donc du bien à MU, à quatre jours de son déplacement à Paris pour y affronter le PSG en huitième de finale retour de Ligue des Champions. Et Alexis Sanchez pourrait manquer ce rendez-vous. Touché au genou, l’international chilien a dû laisser sa place à Diego Dalot après la pause (52e).

Interrogé au sujet de son ailier après la rencontre, Ole Gunnar Solskjaer est donc revenu sur cette blessure. Et l’entraîneur des Red Devils craint le pire : « nous ne savons pas encore. Il s’est pris un coup sur le genou. C’est peut-être ses ligaments. On fera un scanner demain. J’espère que ce ne sera pas trop grave, mais on ne le saura pas avant d’avoir fait les examens. Bien sûr, nous devons attendre jusque-là. »