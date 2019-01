Alors que Manchester United a arraché un nul dans les derniers instants de la partie hier soir contre Burnley (2-2), étendant la série d’invincibilité de son entraîneur Solskjær à 9 matches, les fans mancuniens ont tout de même quelques raisons d’être inquiets suite à cette rencontre. Ainsi, le journaliste Simon Peach, rédacteur en chef football de la Press Association, a indiqué hier sur son compte Twitter que « Paul Pogba boitait en traversant la zone mixte. On dirait que le milieu de terrain de MU a pris un coup. »

Si le milieu français a joué toute la rencontre hier soir, inscrivant même un but sur penalty, il pourrait s’être blessé contre les Clarets. Reste à savoir désormais s’il s’agit simplement d’une inquiétude passagère ou bien si le champion du monde en titre manquera les prochaines confrontations des Red Devils, avec comme premier rendez-vous un match contre Leicester dimanche prochain (à 15h05).

Paul Pogba limped through the mixed zone. Seems like the #MUFC midfielder sustained a knock

— Simon Peach (@SimonPeach) 29 janvier 2019