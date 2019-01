Mois de décembre parfait pour Paul Pogba. Depuis le licenciement de José Mourinho à la mi-décembre, le Français brille et réalise des performances excellentes, et il sort même de deux doublés consécutifs face à Bournemouth et Huddersfield. Il compte quatre buts et trois passes décisives en trois rencontres depuis l’arrivée d’Ole Gunnar Solskjær sur le banc.

Sans trop de surprises, il vient d’être élu joueur du mois de décembre de Manchester United. Souhaitons lui la même réussite lors des mois à venir, surtout en février avec la Ligue des Champions qui approche à grand pas.