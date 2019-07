Entre Manchester United et Nikola Milenkovic, le défenseur de la Fiorentina sous contrat jusqu’au 30 juin 2022, c’est une longue histoire. En effet, déjà en 2018, le club anglais et son manager José Mourinho pensaient à lui pour venir garnir l’effectif.

L’intérêt n’avait pas été vraiment plus loin et on apprend ce jeudi, grâce aux informations de Skysports que les Red Devils sont à nouveau à fond sur l’international serbe (1 match) et pourraient passer à l’action.

