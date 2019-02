Pour leur huitième de finale aller de Ligue des Champions ce mardi contre Manchester United (à 21h), les Parisiens pourront compter sur une belle délégation de supporters, puisque ce ne sont pas moins de 3 500 fans du PSG qui feront le déplacement à Old Trafford (75 000 places environ). Parmi eux, on retrouvera 1 600 ultras (800 du Collectif Ultra Paris et 800 sympathisants) et 1 900 supporters lambda.

Comme l’indique L’Équipe, ils seront répartis en deux zones dans le stade : l’une derrière un but, l’autre en quart de virage. Pour rappel, 4 000 supporters parisiens avaient fait le voyage au stade Santiago Bernabéu l’année dernière, lors du huitième de finale aller de Ligue des champions (victoire 3-1 du Real Madrid).