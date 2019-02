Hier soir, le Paris Saint-Germain est venu à bout de Manchester United (2-0). Une défaite à Old Trafford qui a séché les espoirs mancuniens après une incroyable série de onze matches sans défaite, toutes compétitions confondues. Mais pour Arsène Wenger, les Red Devils n’avaient que très peu de chances d’éviter la défaite au vu de la rencontre.

« La différence technique et la rapidité à comprendre le jeu a été énorme entre les deux équipes. Et cette différence n’a fait qu’augmenter au fil du match. Manchester a joué à domicile, mais n’a eu qu’un tir, dans un match de Ligue des Champions. Dans cette compétition, vous ne pouvez pas être autant dominés au milieu et Manchester l’a été. Le PSG a joué avec cinq milieux et n’a pratiquement pas perdu de ballon. Manchester ne pouvait pas en récupérer et quand ils ont eu des ballons, ils les ont perdu très rapidement. Ils ont perdu la bataille du milieu. Quand vous jouez à la maison e que vous ne pouvez pas contrôler le ballon, vous avez toujours des problèmes », a déclaré l’Alsacien sur beIN Sports.