Le renforcement rapide et efficace de l’équipe n’est pas le dossier traité par les dirigeants de Manchester United. En effet, comme le rapporte The Telegraph, le club anglais réaliserait actuellement examen stratégique à grande échelle de ses infrastructures, à savoir Old Trafford et la base d’entraînement du club de Carrington, tout en reconnaissant que la modernisation est nécessaire.

Le média anglais précise également que la famille Glazer, propriétaire du club, a fait l’objet de critiques de la part de ses partisans à cause de la négligence perçue dans l’enceinte des Red Devils décrivant le stade comme étant « fatigué et miteux ». Ed Woodward, vice-président exécutif de United, aurait répondu que de l’argent a déjà été investi dans ce sens, mais qu’il fallait approfondir la situation. Après Tottenham, un nouveau stade pour MU ?