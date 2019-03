Romelu Lukaku est arrivé à Manchester United à l’été 2017. Depuis son arrivée, le meilleur buteur de l’histoire de la sélection belge a planté 28 buts en 61 rencontres de Premier League. Et durant une saison, Romelu Lukaku a été confronté à la concurrence de... Zlatan Ibrahimovic. Une concurrence qui lui a beaucoup apporté comme il le révèle pour le site internet des Red Devils.

« Tout ce que j’ai appris de Zlatan est génial. Ses récits lorsqu’il était à l’Inter, au Milan AC, à Barcelone, à l’Ajax... Travailler avec lui sur le terrain m’a fait constater sa compétitivité. Je me souviens d’une séance d’entraînement. Nous ne faisions jamais partie de la même équipe. Il y avait un défi et il a joué contre moi. C’est à ce moment-là que j’ai su que ce gars-là aimait la compétition et que ce gars-là voulait se battre pour sa place. C’est pourquoi il m’a changé. C’était une révélation. Alors j’ai juste appris à me concentrer, à travailler dur et à en profiter aussi. Parce que c’est un gars avec qui on peut s’amuser et sa personnalité dans le vestiaire était bonne », a ainsi déclaré Romelu Lukaku.