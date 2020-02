Depuis le 15 janvier dernier et le match de FA Cup entre Manchester United et Wolverhampton (victoire 1-0), Marcus Rashford n’a plus joué avec les Red Devils. Victime d’une blessure au dos, l’attaquant anglais de 22 ans vient de louper les six derniers matches de son équipe. En conférence de presse, son coach, Ole Gunnar Solskjaer n’a pas été très optimiste sur la suite de sa saison.

« J’espère qu’il jouera cette saison. Ça prend du temps, je ne suis pas médecin. J’espérais qu’il récupérerait plus vite que ça. Il en a encore pour quelques mois, définitivement. S’il n’est pas assez en forme, il n’ira pas (à l’Euro ndlr) » a lâché le coach norvégien.