Miné par les blessures, notamment depuis le dernier match face à Liverpool (0-0), Manchester United va devoir composer sans neuf de ses joueurs pour ses prochains matches, avec deux rencontres de Premier League (contre Crystal Palace et Southampton) et surtout le retour des huitièmes de finale de C1 contre Paris (mercredi 6 mars). L’entraîneur Ole Gunnar Solskjær devra se passer d’Ander Herrera, Juan Mata, Nemanja Matic, Anthony Martial, Antonio Valencia, Jesse Lingard, Phil Jones, Matteo Darmian et Marcus Rashford. Deux joueurs poussés sur le banc récemment pourraient donc obtenir plus de temps de jeu prochainement : Alexis Sánchez et Romelu Lukaku.

Leur coach comptera en tout cas sur les deux hommes, et il attend d’eux qu’ils sortent de belles performances : « Cela (les salaires de Sánchez et Lukaku) n’a rien à voir avec la situation actuelle, a déclaré le Norvégien, dans des propos relayés par The Telegraph. C’est une chance pour eux de montrer ce qu’ils savent faire. Leur potentiel est élevé, les deux sont de bons amis, ils sont assez liés. Cela pourrait donc être une chance pour eux deux de retrouver du rythme et de me donner des maux de tête concernant la composition d’équipe lorsque tout le monde sera rétabli. Rom (Lukaku) s’est procuré nos deux plus grosses occasions contre Liverpool, dans une position différente pour lui, a continué Solskjær. La blessure de Rashford l’empêchait de faire trop de travail défensif, le travail de Rom était fantastique. Les deux occasions étaient bonnes pour Rom et le lien qui les unissait (Lukaku et Sanchez) contre Arsenal en FA Cup (était bon), alors j’espère qu’ils pourront le retrouver. »