Le destin est taquin. Le 12 février dernier, le PSG s’avançait à Old Trafford privé de deux stars majeures, Neymar et Edinson Cavani, et un titulaire régulier, Thomas Meunier. Treize jours plus tard, c’est au tour de Manchester United de subir une série de blessures, à moins de dix jours du huitième de finale retour de Ligue des Champions au Parc des Princes. Hier, sur la pelouse d’Old Trafford, l’entraîneur mancunien Ole Gunnar Solskjaer a vécu un cauchemar, avec trois changements réalisés en première période !

Ander Herrera a dû céder sa place à Andreas Pereira, Juan Mata la sienne à Jesse Lingard, qui n’a pas tenu 20 minutes et a dû sortir à la 43e minute, remplacé par Alexis Sanchez. Une hécatombe rarissime à laquelle s’ajoutait initialement l’absence de Nemanja Matic, touché à l’entraînement et absent pour plusieurs semaines. Et ce n’est pas tout puisque Marcus Rashford a été diminué toute la rencontre, touché à la cheville. Le jeune attaquant a dû serrer les dents et rester sur la pelouse pour ne pas pénaliser son équipe en la laissant à 10 contre 11. En conférence de presse, Solskjaer est revenu sur ces coups du sort.

Un milieu décimé

« Je n’avais jamais vécu cela par le passé, avoir trois blessures aux adducteurs en première période. Marcus Rashford a pris un coup et s’est fait mal à la cheville. On aurait dû le faire sortir directement mais on ne pouvait pas. Nous avons joué à dix et demi mais les fans ont comblé ce handicap, tout comme l’attitude de Rashford également pour être honnête. Il a bien rempli son rôle, nous l’avons fait reculer au milieu de terrain car on ne pouvait pas risquer que Liverpool domine sur les côtés. C’était donc un match difficile de ce point de vue là », a-t-il expliqué. Avec ce scénario catastrophe, le point pris face à Liverpool (0-0) est plutôt positif mais l’accumulation des blessés laisse peu de choix à Solskjaer, d’abord pour le match face à Crystal Palace dans deux jours, ensuite dans l’optique du déplacement à Paris.

Pour le huitième de finale retour, Solskjaer sera privé, c’est une certitude, de Paul Pogba (suspendu) et de Nemanja Matic. Si Herrera est sur le flanc pendant plusieurs jours, c’est tout le milieu de terrain titulaire qui sera absent au Parc des Princes. Ajoutez à cela la rechute de Jesse Lingard et la cheville touchée de Rashford, c’est un onze largement amputé qui pourrait être aligné par Solskjaer, avec notamment les jeunes McTominay et Pereira et la recrue estivale qui fait flop Fred. Une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, qui a pour une fois trouvé plus malheureux que lui sur le terrain des blessures.