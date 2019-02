Cette 27e journée d’Angleterre se poursuivait par un derby entre Manchester United et Liverpool. Un duel entre équipes ennemies et concurrentes dans le haut du tableau. Les Reds jouent le titre alors que le voisin tente de revenir sur le podium. Si Klopp alignait son équipe type du moment sans Alexander-Arnold mais avec Milner en latéral droit, Solskjaer devait faire sans Matic et Martial, et se passait des services de Bailly. La défense mancunienne se faisait peur d’entrée avec ce mauvais ballon de Young en direction de De Gea, qui offrait un coup-franc indirect dans la surface pour Liverpool (1e). La première période se résumait surtout à une histoire de blessures et non pas d’occasions. A dix jours du match retour face au PSG, les Red Devils perdaient coup sur coup, Herrera (21e), Mata (25e) et Lingard (42e), qui avait lui-même remplacé l’ancien joueur de Chelsea. Firmino aussi quittait les siens prématurément (31e).

Aucune des deux équipes ne parvenait à prendre le dessus et à part cette frappe de Pogba (37e) et cette sortie à grande vitesse d’Alisson dans les pieds de Lingard (40e), il n’y avait pas grand-chose à signaler. En seconde période, les locaux tentaient d’accélérer face à un Liverpool peu inspiré. Pogba n’appuyait pas assez sa tête sur ce coup-franc joué en deux temps par McTominay et Young (51e) alors qu’Alexis Sanchez ne cadrait pas la sienne (55e). Liverpool réagissait timidement par le coup de casque de Wijnaldum (71e) mais cette fin de match devenait un peu folle. Matip marquait contre son camp sauf que Smalling était signalé en position de hors-jeu au départ de l’action (75e). Le défenseur ne pouvait pas non plus reprendre ce dernier centre de Lukaku (90e+1) et le match se terminait par un nul 0-0 décevant.

Le bon coup d’Arsenal

Dans le même temps à Londres, Arsenal n’a pas eu besoin de forcer pour battre le relégable Southampton. Sans Aubameyang, Özil et Koscielny laissés sur le banc au coup d’envoi, les Gunners ont réglé l’affaire en moins de 20 minutes. Après une première parade de Leno (6e), Lacazette ouvrait le score avec réussite et à la suite d’un centre de Mkhitaryan (1-0, 7e). L’Arménien n’allait pas tarder à frapper à son tour. Après un tir au-dessus de Xhaka (10e), il profitait de la mauvaise relance de Gunn pour faire le break (2-0, 17e). Sans des occasions manquées par Lacazette (41e, 42), le score aurait même pu être plus lourd à la pause.

Largement dominés en première période, les Saints devaient réagir. Cela passait par un double changement et les entrées d’Austin et Obafemi à la place de Stephens et Armstrong. Immédiatement, cette modification tactique était suivie d’effets puisque Ward-Prowse s’offrait une énorme occasion mais sa frappe frôlait le poteau de Leno (52e). Revenus avec moins de concentration, les Gunners devaient se méfier de ne pas tomber dans un piège. Emery aussi procédait à des changements avec les entrées d’Özil puis d’Aubameyang. Arsenal maîtrisait beaucoup moins cette seconde période mais conservait son avance au score. C’est le bon coup du week-end puisqu’entre la défaite de Tottenham, le nul entre Manchester United et Liverpool et la finale de Carabao Cup entre Manchester City et Chelsea, le club de Londres passe 4e et revient à 7 points du podium.