Si l’échange entre Romelu Lukaku (26 ans, Manchester United) et Paulo Dybala (25 ans, Juventus Turin) fait la une des rumeurs de transfert, le départ de l’Argentin vers l’Angleterre n’est toujours pas acté rapporte Sky Sports.

En effet, l’attaquant n’a toujours pas donné son accord puisque des détails sont encore à régler. Il n’y a pas encore d’accord sur les salaires et les droits à l’image. Dybala ne souhaite pas non plus que son salaire soit réduit de 25 % si les Red Devils ne se qualifient pas pour la Ligue des champions l’an prochain.

