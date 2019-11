Cet été, Nabil Fekir (26 ans) quittait l’Olympique Lyonnais pour tenter sa chance en Liga au Betis Séville. Si le début de saison de son équipe est compliqué (16e avec 12 points), l’international français s’acclimate plutôt bien à son nouveau championnat. Et dans le cadre de la 12e journée, les Verdiblancos se déplacent à Santiago Bernabéu pour affronter le Real Madrid de Karim Benzema. L’occasion pour l’ancien Lyonnais de rendre hommage à son compatriote.

« Il y a beaucoup de bons joueurs. Bien que si je devais mettre en valeur quelqu’un, je dirais Karim Benzema, qui a fait un bon début de championnat et en est ainsi depuis de nombreuses années. C’est régulier et constant. Il marque et marque encore, juge le milieu offensif dans les colonnes d’El País. Je le connaissais un peu, j’ai joué un peu avec lui en équipe nationale. C’est facile de jouer avec lui car il comprend bien le jeu. Je ne sais pas si ce serait un exemple pour moi en tant que footballeur, car il est attaquant et je suis un milieu de terrain. Mais c’est sans aucun doute une référence pour la manière dont il a fait l’histoire dans un club de la grandeur de Madrid. »