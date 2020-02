La 23e journée de Ligue 1 a débuté à 19h avec Lille - Stade Rennais et AS Monaco - SCO d’Angers. Pour le choc de 21h, le FC Nantes accueille le Paris Saint-Germain.

A domicile, les Canaris se présentent dans un 4-2-3-1 avec Denis Petric dans les buts. Percy Prado, Andrei Girotto, Molla Wagué et Charles Traoré forment la défense. Le double pivot est assuré par Abdoulaye Touré et Mehdi Abeid. Seul en pointe, Moses Simon est soutenu par Kader Bamba, Imran Louza et Ludovic Blas.

De son côté, le Paris Saint-Germain s’organise dans un 4-4-2 classique avec Keylor Navas dans les buts. Thomas Meunier, Thilo Kehrer, Presnel Kimpembe et Layvin Kurzawa composent la ligne défensive. Marco Verratti et Idrissa Gueye se retrouvent au cœur du jeu alors que Pablo Sarabia et Angel Di Maria prennent place dans les couloirs. En attaque, Mauro Icardi et Kylian Mbappé sont associés.

Les compositions :

FC Nantes : Petric - Prado, Girotto, Wagué, Traoré - Touré, Abeid - Blas, Louza, Bamba - Simon

Paris Saint-Germain : Navas - Meunier, Kehrer, Kimpembe, Kurzawa - Sarabia, Verratti, Gueye, Di Maria - Mbappé, Icardi