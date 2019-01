Depuis que l’annonce de la présence d’Emiliano Sala dans l’avion ayant disparu des radars a été faite, le monde du football prie pour que l’attaquant argentin donne signe de vie. Mais les dernières nouvelles n’ont rien de rassurant.

Joint par la Voix du Nord, l’entraîneur du FC Nantes, Vahid Halilhodzic, est lui aussi très pessimiste. « Que voulez-vous que je vous dise ? Je suis atterré. La période était déjà très délicate. Mais là, c’est très difficile. On est dans l’attente mais on ne se fait pas beaucoup d’illusions. On s’attend au pire ». Malheureusement.