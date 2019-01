La nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre dans le monde entier. L’avion transportant Emiliano Sala de Nantes à Cardiff est porté disparu depuis 21h lundi soir. Depuis, d’importants moyens ont été mis en place pour tenter de le retrouver. Interrogé par le Jersey Evening Post, John Fitzgerald, le responsable qui coordonne les recherches, est revenu en début de matinée sur les conditions qui ont amené la perte de contact avec le petit appareil et relatait les premières heures de recherche de l’avion d’Emiliano Sala.

« Nous avons été prévenus par les gardes-côtes de Guernesey vers 20h30 hier soir, quand l’avion a disparu des radars. On était sur place à 21h et on a fouillé jusqu’à minuit le temps de refaire le plein de l’appareil de secours. On voyait à 20, 25 km de distance et la visibilité était assez bonne. C’était plus compliqué pour les secours en mer. À deux ou 3 heures du matin, la pluie nous a obligés à arrêter. On est repartis à 8h. Je suis sûr qu’on finira par retrouver la trace de l’avion. Il a perdu le contact à 600 mètres d’altitude donc il a pu voler une dizaine de kilomètres avant de toucher la mer. Ce qu’on ne sait pas, c’est si c’était une descente contrôlée ou s’il a piqué dans l’eau. Si la trajectoire n’était pas contrôlée, on retrouvera une nappe d’huile ou des débris. Si c’était une descente contrôlée, on peut s’attendre à trouver un radeau de sauvetage ».

Selon les contrôleurs aériens de Jersey, l'avion, qui volait dans un premier temps à 5.000 pieds, avait demandé à descendre et évoluait à 2.300 pieds quand il a disparu des radars https://t.co/dWTEUJI3OI @HappeFrederic #Sala #AFP pic.twitter.com/aj4cieNVWp — Agence France-Presse (@afpfr) 22 janvier 2019

« Je ne pense pas qu’il y ait la moindre chance qu’ils soient encore vivants à l’heure actuelle »

Interrogé quelques heures plus tard par So Foot, John Fitzgerald se voulait beaucoup plus inquiet et même résigné. « L’avion dans lequel ils avaient embarqué, un Piper PA-46 Malibu, est un très bon avion, mais il a dû arriver quelque chose de catastrophique. Il n’y a aucune raison pour que cet avion ait rencontré un problème. S’ils ont survécu et qu’ils sont dans l’eau, alors je vous dirais aucune (chance qu’ils soient en vie, ndlr). Je suis allé nager l’autre jour et j’ai tenu trois minutes. Il fait excessivement froid dans ces eaux. Une personne immergée ne survivrait probablement pas plus d’une heure à moins d’avoir des protections. Si l’avion s’est brisé en vol et qu’ils ne sont plus dans l’avion, alors on va peut-être les retrouver, mais je ne sais simplement pas quand. Cela pourrait être aujourd’hui ou dans deux, trois semaines. Parfois, portés par les courants, on retrouve les corps sur les plages de Brighton. Je ne pense pas qu’il y ait la moindre chance qu’ils soient encore vivants à l’heure actuelle ».

Aux dernières nouvelles transmises par les gardes cotes de Guernesey à 12h45, de nombreuses forces étaient mobilisées pour retrouver l’appareil. Cinq avions, deux hélicoptères, deux bateaux de sauvetage sont présents dans la zone ainsi que plusieurs bateaux de pêcheurs qui participent aux recherches. Malgré une surface de recherche de plus de 1.000 km², les secours n’ont toujours pas trouvé la moindre trace du Piper PA-46 Malibu rapporte la police de Guernesey. Les recherches se poursuivent toujours pour tenter de retrouver l’avion et cela pourrait prendre beaucoup de temps...