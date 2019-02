Recruté cet hiver par le FC Nantes, Valentin Eysseric est l’un des trois renforts des Canaris avec Edgar Ié et Antonio Mance. Le milieu offensif de 26 ans, arrivé en provenance de la Fiorentina, a effectué ses grands débuts avec les Canaris lors du match de Coupe de France face à Toulouse (2-0). Rentré à la 74e minute, l’ancien Stéphanois a expliqué les raisons de son retour en France lors de sa présentation.

« Je ne suis pas encore prêt à faire 90 minutes, mais d’ici à une semaine je le serai totalement. La France me manquait, pour ma femme et mes enfants, j’étais content de revenir. La Fiorentina, c’est un échec, j’aurais voulu plus jouer. Je compte bien démontrer ce que je sais faire sur le terrain et aider l’équipe à gagner. Jordan Veretou ne m’a dit que des bonnes choses de ce club, ça a joué. Lui et moi on a des filles qui ont le même âge, elles étaient à la même école, on était souvent ensemble », a ainsi déclaré Valentin Eysseric.