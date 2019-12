Il y a quelques jours, le FC Nantes a officialisé la prolongation de contrat de Christian Gourcuff jusqu’en juin 2021, lui qui était initialement lié aux Canaris jusqu’à la fin de la saison. « Je suis très heureux de pouvoir prolonger au Football Club de Nantes. Je remercie le Président pour sa confiance. J’ai trouvé au sein de ce Club, des valeurs professionnelles et humaines qui me correspondent », avait lâché le technicien français.

Sur le site officiel du club nantais, le président Waldemar Kita a évoqué cette prolongation. Il en a profité pour en dire plus sur les nouvelles missions de Gourcuff. « Ce n’est pas un nouveau rôle en tant que tel, c’est une continuité de son travail avec l’équipe professionnelle. Il va coordonner la politique sportive globale du club. La finalité de ce rôle est d’avoir un travail cohérent entre les équipes jeunes et les joueurs pros. C’est une idée avec Franck que nous avions depuis un certain temps et Christian Gourcuff nous a rapidement montré qu’il avait envie de s’y impliquer ». Et cela a payé avec une prolongation de contrat !