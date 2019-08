Courtisé notamment par le PSG en janvier dernier, le milieu brésilien du Napoli Allan (28 ans) s’est longuement confié sur Sky Italia. L’international brésilien a ainsi exprimé son impatience de reprendre la Serie A avec le Napoli. L’occasion également pour l’intéressé de faire un point sur son mercato.

« Les gens écrivent et disent tant de choses sans connaître la vérité. J’ai toujours été calme. J’ai encore quatre ans de contrat ici. Si une proposition importante arrive au club et que le club veut me vendre, ok. Sinon je reste ici, avec l’envie de gagner des trophées et inscrire mon nom dans l’histoire de ce club, » a commenté le joueur auriverde.

