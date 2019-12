Annoncé sur le départ, et ce, même si son Napoli parvenait à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Carlo Ancelotti n’a pas tremblé. Vainqueurs de Genk, le coach et ses hommes ont réussi leur mission. Interrogé à l’issue de la rencontre, le technicien italien a fait le point sur son avenir.

« On se verra demain avec le président, mais c’est le club qui devra faire son choix. Mes possibles remplaçants ? Je ne sais rien. J’ai préparé le match de ce soir et mes joueurs ont été attentifs. Démissionner ? Non, je ne l’ai jamais fait dans ma carrière, je ne le ferai jamais ». Si Aurelio de Laurentiis souhaite se séparer de son coach, il devra donc signer un chèque.