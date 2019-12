Coup d’envoi de la sixième et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Et pour commencer, la plus prestigieuse des compétitions continentales nous offrait le finish haletant du groupe E entre le champion d’Europe en titre, Liverpool (10 points), Naples (9 points) et Salzbourg (7 points). Genk (1 point) étant déjà éliminé. Trois équipes se tenant en trois points, le décor était planté avec, en guise de suspense, un scénario à rebondissements pouvant provoquer l’élimination du tenant du titre.

Un cas de figure dont étaient parfaitement conscients les hommes de Jürgen Klopp puisque Salzbourg les avait déjà bien chahutés à Anfield à l’aller (victoire 4-3 des Reds qui menaient pourtant 3-0). Et cela s’est vérifié dès les premières minutes de la rencontre avec une mise sous pression immédiate des Anglais par les partenaires du prodige Erling Braut Haaland. La tactique autrichienne était simple : presser très haut les champions d’Europe et miser sur des contres éclairs. Il n’a d’ailleurs fallu attendre que trois petites minutes avant de voir Alisson être sollicité sur une frappe de Mwepu. Trois minutes, c’est également le temps qu’il a fallu à Naples et à Milik pour ouvrir le score face à Genk (1-0, 3e). De quoi mettre les Reds encore plus dos au mur puisqu’à ce moment de la partie, Liverpool restait qualifié, mais laissait sa place de premier de groupe aux Partenopei.

Salah, les vendanges avant la délivrance

Une réaction était donc logiquement attendue pour s’éviter une première période encore plus compliquée. Sauf que le trident magique Salah-Mané-Firmino a fait preuve d’un incroyable manque de réussite (8e, 20e, 36e). À la 29e minute, Salah, parfaitement décalé par Keita, a d’ailleurs manqué une énorme occasion de but en ne cadrant pas sa frappe alors qu’il se présentait seul face à Stankovic. De quoi rendre Klopp nerveux sur la touche, d’autant que Salzbourg a eu les munitions pour punir son adversaire par l’intermédiaire de Hwang (7e), Haaland (24e), Mwepu (41e). Des cartouches anéanties par un Alisson solide en dernier rempart.

45 minutes très animées, mais donc pas très flatteuses pour les deux attaques. Une tendance appuyée par une statistique Opta : il faut remonter à 2011 pour voir une première période d’un match de Ligue des Champions vierge de tout but malgré neuf tirs cadrés. Une inefficacité qui ne concernait pas Naples. À la pause, les hommes de Carlo Ancelotti menaient 3 buts à 0 grâce au festival de Milik, auteur d’un triplé (3e, 26e, 38e). Au retour des vestiaires, les raisons d’y croire pour les Autrichiens étaient donc bel et bien présentes. Malheureux face au but, Salah commençait même se prendre la tête à deux mains après deux nouvelles énormes occasions ratées (48e, 50e).

Liverpool assure la première place

Allait-on assister à un énorme tremblement de terre en Autriche ? Tous les ingrédients semblaient réunis. Et puis un vent glacial inattendu est venu congeler la chaude ambiance de la Red Bull Arena. En moins de deux minutes, Keita, sur un service de Mané, et Salah ont enfin réussi à régler la mire pour venir crucifier leurs adversaires (57e, 58e). Inefficace en première période, l’Égyptien a même réussi à convertir l’occasion la plus difficile qu’il a eu à gérer en marquant dans un angle impossible. 2-0, la messe était dite. Et Liverpool reprenait son fauteuil de leader du groupe.

Le score n’évoluera plus. De leur côté, les Napolitains ne se sont pas privés d’inscrire un quatrième but (penalty de Mertens), parachevant ainsi un match maîtrisé de bout en bout (4-0). Peut-être le dernier de Carlo Ancelotti au San Paolo. Au final, les deux favoris ont validé leur ticket pour les huitièmes et Naples rejoint la liste des deuxièmes de groupe pouvant potentiellement affronter le PSG. Séduisante durant cette phrase de poules, l’équipe de Salzbourg se consolera, quant à elle, avec la Ligue Europa.

Revivez le film du match Salzbourg-Liverpool