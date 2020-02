Suite des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions, au stade San Paolo de Naples, où le SSC Napoli reçoit le FC Barcelone (21h00). Pour s’offrir le droit d’affronter le champion d’Espagne, les Napolitains ont terminé deuxièmes - mais invaincus (3V, 3N) - du groupe E, derrière Liverpool. Sixièmes de Serie A, les Partenopei restent sur 4 succès lors de leurs 5 derniers matches et sont dans une phase ascendante. En face, Barcelone se déplace en Italie avec l’étiquette de leader de LaLiga, à cinq jours du Clasico face au Real Madrid. Les Blaugrana sont sortis en tête du groupe F, invaincus après six rencontres (4V, 2N), devant Dortmund et l’Inter.

Pour sa première en Ligue des champions, Quique Setién est privé de Luis Suarez, Ousmane Dembélé, Jordi Alba et Sergi Roberto, blessés. Il choisit d’aligner un 4-4-2, qui avait fait ses preuves face à Eibar, ce weekend (5-0). ter Stegen débute dans la cage, protégé par une défense composée de Nelson Semedo, Gerard Piqué, Samuel Umtiti et Junior Firpo. Au milieu, Rakitic et de Jong entourent Sergio Busquets, alors qu’Arturo Vidal évoluera à la pointe du diamant. Il pourrait même occuper le poste d’ailier gauche, alors que Griezmann sera dans l’axe et Messi sur le côté droit. En face, Gennaro Gattuso opte pour un 4-3-3, avec David Ospina. Privée de Koulibaly et Malcuit, la défense est aujourd’hui composée de Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, et Mario Rui. Fabian Ruiz, Demme, et Zielinski forment eux le milieu de terrain. Le front de l’attaque est aujourd’hui occupée par José Callejon, Dries Mertens et Lorenzo Insigne.

Les compositions d’équipes :

Naples : Ospina - Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui - Fabian Ruiz, Demme, Zielinski - Callejon, Mertens, Insigne

FC Barcelone : ter Stegen - Nelson Semedo, Piqué, Umtiti, Junior Firpo - de Jong, Busquets, Rakitic, Arturo Vidal - Messi, Griezmann