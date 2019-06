Pour le mercato estival, Naples a principalement deux joueurs offensifs dans le viseur : James Rodríguez (Real Madrid) et Hirving Lozano (PSV Eindhoven). Et l’entraîneur des Partenopei, Carlo Ancelotti, pousse sa direction à acheter les deux attaquants. Toutefois, comme l’indique la Gazzetta dello Sport, cela entraînera nécessairement vers la sortie un voire deux attaquants déjà présents en Campanie, et pas n’importe lesquels.

Ainsi, ce sont Dries Mertens, présent à Naples depuis 2013, et surtout Lorenzo Insigne, le capitaine du club, qui est arrivé en 2006 à Naples, qui pourraient quitter le club en cas d’arrivées de Lozano et Rodríguez. Les deux sont des cadres du club et pourraient partir cet été, surtout Mertens, puisqu’il ne lui reste qu’un an de contrat chez les Partenopei, alors qu’Insigne, très courtisé en Europe (Chelsea, Liverpool, PSG), a encore un bail qui dure trois ans à Naples. La Gazzetta précise en outre que la politique à Naples est, contrairement à de nombreux autres clubs, de vendre premièrement un joueur, avant d’en acheter un nouveau.

