Trois jours après les débordements racistes dont a été victime le défenseur du Napoli Kalidou Koulibaly, au stade Giuseppe-Meazza, lors de la rencontre de Serie A face à l’Inter Milan, le club napolitain recevait Bologne, dans son stade San Paolo, pour le compte de la 19e et dernière journée de la phase aller.

Alors que le défenseur napolitain était suspendu pour cette rencontre, le public présent au stade lui a rendu un vibrant hommage. De nombreux portraits du joueur, mais également des masques à son effigie et des pancartes de soutien ont été brandis par les supporters présents, petits et grands. Le hashtag #SiamoTuttiKoulibaly (#noussommestousKoulibaly) a même vu le jour sur Twitter. Tout le peuple napolitain uni derrière Kalidou Koulibaly.

Say no to racism ! #SiamoTuttiKoulibaly #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/8lew7SaAYD

— SSC Napoli (@Napoli_Goleador) 29 décembre 2018