Marek Hamsik (31 ans) s’impatiente. Le milieu de terrain slovaque qui se trouve actuellement en Slovaquie, attend le feu vert du Napoli pour rallier la Chine et le Dalian Yifang. Ce dernier devrait arriver dans les prochaines heures révèle ainsi Sky Italia. Selon les informations du média transalpin, les deux clubs n’ont jamais été aussi proches d’un accord.

Pour rappel, Naples n’avait pas obtenu les garanties bancaires nécessaires et avait décidé de bloquer le transfert du joueur. Preuve de l’avancée du dossier, Hamsik a demandé et obtenu un visa pour rejoindre la Chine. L’accord pourrait être officialisé au plus tard jeudi. L’international slovaque qui a déjà signé un contrat de trois ans rapporterait 20 millions d’euros à Naples. Le Dalian Yifang va verser cinq millions d’euros d’entrée puis 15 millions d’euros répartis sur plusieurs années.