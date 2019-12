Naples se doit de repartir de l’avant pour la suite de la saison. Il est donc important d’apporter quelques retouches à l’effectif actuel afin de faire mieux qu’une huitième place en Serie A pour le dernier dauphin de la Juventus Turin. Pour cela, la rumeur menant à Stanislav Lobotka (25 ans) fait son retour. Le milieu défensif a participé à 17 rencontres de Liga cette saison avec le Celta Vigo. Il semblerait que les deux parties ne soient plus très loin d’un accord. C’est en tout cas ce que rapporte la Gazzetta dello Sport.

L’offre en question serait à hauteur de 15 millions d’euros, avec divers bonus qui pourraient faire monter la note finale à plus de 20 millions. L’actuel dix-huitième du championnat espagnol souhaiterait 25 millions d’euros pour son joueur, soit la moitié de sa clause qui est de 50 millions d’euros. Mais les négociations arriveraient à leurs termes et il ne manquerait bientôt plus que les deux signatures afin d’officialiser le mouvement.