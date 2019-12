Rien ne va plus au Napoli. Englué à la 7e place (20 pts), le club du Vésuve connait quelques soubresauts en interne. En effet, depuis la mise au vert forcée d’Aurélio De Laurentiis et la mutinerie de certains joueurs, Carlo Ancelotti est dans la tourmente. Et ses jours seraient comptés à la tête des Partenopei. Selon le Corriere dello Sport, trois noms se dégagent pour prendre la suite de Carletto. Alors que le vainqueur de la Décima avec le Real Madrid aurait rétabli le contact avec le PSG pour la saison prochaine, le président napolitain aurait dressé une liste pour le remplacer.

Et d’après le média transalpin, Massimiliano Allegri fait figure de priorité, mais l’ancien coach de la Juventus attend un club de Premier League et reporte son avenir à l’été prochain. L’autre nom coché par de Laurentiis est Luciano Spalletti mais celui qui a écumé les clubs de Serie A est toujours sous contrat avec l’Inter et le recruter coûterait près de 6M€. Enfin, c’est le profil de Gennaro Gattuso qui est étudié par la direction napolitaine. Une hypothèse qui pourrait conduire l’ancien milieu de terrain à retrouver un banc après son départ de l’AC Milan l’été dernier.