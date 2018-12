Véritable star du football, Diego Maradona a quasiment tout connu avec le Napoli (1984-1991). L’ancien international argentin a en effet remporté la Serie A (1987, 1990), la Coupe d’Italie (1987), la Supercoupe d’Italie (1990) et même la Coupe UEFA (1989). Quatre jours après le match entre l’Inter et le Napoli (1-0), durant lequel Kalidou Koulibaly a été victime de cris racistes, « El Pibe de Oro » est revenu sur cet épisode, et ce dernier a tenu à afficher son soutien au défenseur sénégalais.

« J’ai joué pendant sept ans au Napoli, et j’ai également souffert des chants racistes de la part de certains fans. Je me souviens encore des banderoles qui disaient "Bienvenue en Italie". Je me sens napolitain et aujourd’hui, je veux être avec Kalidou Koulibaly. J’espère que tout cela contribuera à mettre fin au racisme dans le football une bonne fois pour toutes. Salutations à tous ! », a écrit Diego Maradona sur son compte Instagram, le tout accompagné d’une photo de lui avec un maillot de Kalidou Koulibaly.