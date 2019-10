Depuis la saison dernière, le milieu de terrain Fabian Ruiz (23 ans) est un cadre du Napoli. L’Espagnol, qui s’est rapidement adapté à sa nouvelle formation, reste sur un Euro U21 réussi et gagné avec l’Espagne. Auteur d’un bon début de saison avec les Partenopei (8 matches et un but), l’international ibérique dispose d’une très bonne cote dans son pays. Si bien que le Real Madrid, le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid le suivent de près.

Voulant à tout prix le faire prolonger malgré un bail jusqu’en 2023, le club italien a démarré les négociations avec Alvaro Torres, qui fait parti de l’agence YouFirst Sports. Cette dernière gère les droits du joueur comme le révèle AS. S’attendant à être sollicité pour Fabian Ruiz cet été, le Napoli aimerait mettre en place une clause libératoire de 100 à 120 millions d’euros. Le joueur n’est pas vraiment sur cette longueur d’onde puisqu’il aimerait que cette clause soit de moins de 100 millions d’euros afin de se laisser des portes ouvertes. Les négociations s’annoncent animées.