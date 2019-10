Cet après-midi, le Napoli a perdu des points et Kevin Malcuit sur la pelouse de la SPAL. Les hommes de Carlo Ancelotti n’ont pu faire mieux qu’un nul (1-1) chez le 19e de Serie A. Pire, les Napolitains ont perdu Kevin Malcuit sur blessure. À la 66e minute, le pied du latéral droit français de 28 ans s’est dérobé sur la pelouse, dans un duel avec Arkadiusz Reca.

Il est sorti en boitant quelques minutes plus tard et ne pouvait cacher ses larmes lorsque deux soigneurs le menaient au vestiaire. Le Napoli n’a pas tardé à communiquer et l’on craint le pire pour l’ancien Stéphanois et Lillois. « Blessé lors de Spal-Napoli,Kevin Malcuit a subi une forte distorsion du genou droit. Le défenseur sera soumis à des examens demain pour déterminer l’étendue de sa blessure », a déclaré le club.