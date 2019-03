Choc de la 26e journée de Serie A, le match entre le Napoli et la Juventus s’annonce vraiment palpitant. A domicile, les Partenopei s’organisent dans leur traditionnel 4-4-2 avec Alex Meret dans les cages. Kevin Malcuit, Nikola Maksimovic, Kalidou Koulibaly et Elseid Hysaj forment la défense. Le double pivot est constitué d’Allan et Fabian Ruiz tandis que José Callejon et Piotr Zielinski prennent les couloirs. Enfin, Lorenzo Insigne et Arkadiusz Milik trouvent place en attaque.

La Juventus propose de son côté un 4-3-3 avec Wojciech Szczesny dans les buts. Le portier polonais peut compter sur Joao Cancelo, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Alex Sandro en défense. Aligné en tant que sentinelle, Miralem Pjanic évolue dans le cœur du jeu aux côtés d’Emre Can et de Blaise Matuidi. Federico Bernardeschi et Cristiano Ronaldo accompagnent Mario Mandzukic sur le front de l’attaque.

Les compositions :

Napoli : Meret - Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj- Callejon, Allan, Ruiz, Zielinski - Insigne, Milik

Juventus : Szczesny - Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro - Can, Pjanic, Matuidi - Bernardeschi, Mandzukic, Ronaldo