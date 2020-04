Depuis l’été dernier et son départ de l’Atlético de Madrid, Antoine Griezmann porte le maillot du FC Barcelone. Sous les couleurs catalanes, l’attaquant français a d’ailleurs disputé 34 rencontres toutes compétitions confondues pour 14 buts et 4 passes décisives. Mais dans quelques jours, le natif de Mâcon va pouvoir porter un autre maillot chez lui, celui de... l’AS Vitré, formation de National 2 !

Durant une partie de Football Manager partagée sur Twitch, l’international français a fait connaissance avec l’AS Vitré, qui était intéressé par l’un de ses joueurs alors qu’il jouait avec le Stade Rennais. Le club français a alors sauté sur l’occasion et le principal concerné a répondu sur Twitter. Du coup, l’Amicale Sportive Vitré a décidé d’envoyer un maillot du club à « Grizou », qui a accepté à condition d’avoir le numéro 7. Et l’ASV attend désormais un cliché d’Antoine Griezmann avec ce maillot jaune et rouge.

Suite à l’échange avec @AntoGriezmann hier, on souhaiterait lui faire un cadeau : lui envoyer notre maillot ! Aidez-nous à lui transmettre en likant et retweetant ce tweet ! ( Ce n’est pas un poisson d’Avril) pic.twitter.com/6GS5M76R4E — AS VITRÉ (@AsVitre1907) April 1, 2020